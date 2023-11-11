Rıza Çalımbay: Vincent Aboubakar'a hazır mısın dedim, sakatım dedi Beşiktaş'ta göreve başlayan Rıza Çalımbay, Vincent Aboubakar ile yaşadığı diyaloğu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay görevine resmen başladı.

Takımdan bir süredir hastalığı nedeniyle ayrı kalan Vincent Aboubakar, dönüş yapacağı Bodo/Glimt maçında da ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkarılmıştı.

"Sekerek yürüyordu..."

Göreve gelen Rıza Çalımbay, basın toplantısında Kamerunlu yıldızla yaşadığı diyaloğu anlattı.

Çalımbay açıklamasında, "Aboubakar'ı gördüm, 'Hazır mısın?' dedim. Sekerek yürüyordu. 'Yok, sakatım' dedi." ifadelerini kullandı.

Hocanın bu sözleri olay oldu.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 maçta 11 gol 3 asistle takımına katkı sağladı.

"Bu takım toparlanır"

Öte yandan takımdaki oyuncularla ilgili görüşlerini aktaran Çalımbay, "Dün futbolcularla görüştüğümde hepsinde kırgınlık, mental yorgunluk ve karamsarlık gördüm. Bunları düzelteceğiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Sakat arkadaşlar da var. Bu takım toparlanır ama oyuncuların da istemesi lazım." dedi.