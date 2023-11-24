Rıza Çalımbay, Vincent Aboubakar'la görüştü Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, son maçlarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la özel bir toplantı gerçekleştirdi.

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Beşiktaş taraftarının içindekileri, Rıza Çalımbay kelimelere döktü.

Takımın yeni teknik direktörü, bir süredir sahalardan uzak olan Vincent Aboubakar ile görüşme gerçekleştirdi.

Çalımbay'ın, yıldız futbolcuya "Sakatlığın tamamen geçti. Artık kaliteni göstermen gerekiyor. Takım olarak sana çok ihtiyacımız var. Seninle birlikte hücum gücümüzün daha da yükseleceğini düşünüyorum." dediği öğrenildi.

Çalımbay'ın, Kamerunlu yıldıza "Samsun maçında senden gol bekliyorum." ifadelerini de kullandığı kaydedildi.

Gol sözü verdi

Yıldız futbolcu Vincent Aboubakar'ın da Çalımbay'ın yaptığı konuşmadan son derece memnun olduğu ve hocasına Samsun maçında gol sözü verdiği belirtildi.

31 yaşındaki yıldız, Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta görev aldı. Kamerunlu golcü, söz konusu maçlarda takımına 11 gol, 3 asistlik katkıda bulundu. Yıldız forvet Samsun maçında da takımının en önemli kozu olacak.