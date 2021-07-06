Rıza Çalımbay: Yabancı kararı takımları hazırlıksız yakaladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarında, "TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralı zamansız oldu." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor ile yeniden 1 yıllık sözleşme imzalayarak gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek üzere ekibiyle çalışmalara başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’DE ÇOĞU TAKIMIN YAPAMAYACAĞI ŞEYİ YAPTIK”

İyi bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren Çalımbay, "Bu yıl çok zor şartlar altında bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Belki de Türkiye'de çoğu takımın yapamayacağı şeyi yaptık. Çünkü herkesin beklentisi düşüyor veya düşme tehlikesi yaşıyordu ve biz bunu yaşamadık. Gayet iyi bir istikrar yakalayarak ligi çok iyi bir yerde bitirdik.

Hatta Avrupa'da bile tek 19 namağlup bitiren takımız. Oyuncu arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Tabii bu sezon geçti ve artık önümüze bakmamız lazım. Geçen sezon ve önceki sezonlardan ders almamız gerekiyor ve buna göre transferlerimizi yapıp, kadromuzu da buna göre geniş tutmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak alacağımız oyuncularında faydalı oyuncular olması ve oyuncunun yedek oturmaması gerekiyor. Bu sene en büyük hedefimiz ne olursa olsun hem lig hem de Avrupa kupaları" dedi.

"YABANCI KARARI TAKIMLARI HAZIRLIKSIZ YAKALADI"

''TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralı zamansız oldu'' diyen Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Takımlar hazır değilken bile bu yapılınca herkes şimdi başka şeylerle uğraşmaya çalışıyor. Bizim yine iyi ama mesela Kayseri'nin sanırım en az 26-27 yabancı oyuncusu var. Keza diğer takımlar da aynı şekilde hazırlıksız yakalandıkları için biraz sorun yaşanabilir. Kulüpler Birliği'nin itiraz etmesiyle karar değişebilir."