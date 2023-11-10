Rıza Çalımbay, yıllar sonra Beşiktaş'a geri döndü Futbol kariyeri boyunca yalnızca Beşiktaş forması giyen ve 2005 yılında siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan Rıza Çalımbay, efsanesi olduğu kulübüne 18 yıl aranın ardından resmen geri döndü.

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Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi sona erdi.

Geçtiğimiz ay Lugano'ya 3-2'lik skorla kaybedilen maçın ardından deneyimli teknik direktör Şenol Güneş ile yolları ayıran siyah-beyazlılar, takımı Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz'a emanet etmişti.

Beşiktaş'ın başında 6 maça çıkan ve 4 mağlubiyet alan Yılmaz, istenilen seviyeye bir türlü çıkamadı. Genç çalıştırıcı, 2-1'lik Bodo/Glimt yenilgisinin ardından görevinden istifa etti.

Yeni teknik adam Rıza Çalımbay

Yaşanan bu gelişme üzerine Beşiktaş, kısa süre içerisinde yeni hocasını buldu.

Siyah-beyazlı ekip, yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.

Son olarak Süper Lig ekibi Sivasspor'da görev yapan ve geçtiğimiz sezonun sonunda ayrılığını açıklayan 60 yaşındaki teknik adam, efsanesi olduğu Beşiktaş'a yıllar sonra geri dönmüş oldu.

16 sezon boyunca forma giydi

Futbol oynamaya küçük yaşlardan beridir istekli olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş altyapı seçmelerine 1980 yılında henüz 17 yaşında iken katıldı.

1980-1981 sezonunda Beşiktaş A takımına kadar yükselen Rıza Çalımbay büyük bir istikrar yakaladı. Kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başaran Çalımbay sağ kanat ve sağ bek mevkisinde forma giydi.

Beşiktaş kariyeri boyunca toplam 16 sezonda oynayan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla 494 maça çıktı ve 41 gol kaydetti. Çalımbay kariyeri boyunca sadece Beşiktaş'ta oynadı.

Birçok başarı yakaladı

Uzun yıllar boyunca kaptanlık pazıbandını da takan Çalımbay, 16 sezonda Beşiktaş'ta 6 lig şampiyonluğu yaşadı.

Bu sezonlarda da yine 3 Türkiye kupası şampiyonluğu ve 4 cumhurbaşkanlığı kupası sevinci yaşamayı başardı.

Daum'un yardımcısı olarak başladı

Futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'ye teknik direktörlük kurslarına giden Rıza Çalımbay, daha sonra Türkiye'ye dönerek Christoph Daum'un yardımcı antrenörü olarak 2000-2001 sezonunda Beşiktaş'ta ilk teknik hocalık görevini aldı.

Çalımbay, bu deneyiminin ardından Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü ve Rizespor'da teknik direktörlük yaptı.

Beşiktaş'a 18 yıl sonra geri döndü

Daha sonra ise 2004-2005 sezonun ortasında Vicente Del Bosque'den boşalan Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine geldi.

Ocak 2005 - Ekim 2005 dönemi arasında Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik adam o dönemde 31 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Çalımbay, alınan istikrarsız sonuçların ardından Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı.

Başarılı çalıştırıcı, Beşiktaş'a veda ettikten sonra sırasıyla; Ankaraspor, Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor Trabzonspor ve Konyaspor'da görev aldı.