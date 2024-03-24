Rıza Çalımbay, yurt dışından gelen teklifi açıkladı Adı Azerbaycan Milli Takımı ile anılan deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, İran'ın Persepolis FC takımından gelen teklifi reddettiğini duyurdu.

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10 Kasım 2023 tarihinde Beşiktaş'ın başına geçen ve 7 maç sonunda 1.43 puan ortalaması yakalayan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımdaki görevinden 21 Aralık 2023'te ayrıldı.

Beşiktaş'taki görevinin ardından takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam, geleceğe hakkında açıklamalarda bulundu.

Adı son dönemde Azerbaycan Milli Takımı'yla anılan Rıza Çalımbay, NTV Spor'a konuştu.

"Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim"

Azerbaycan'la henüz resmi temas kurmadığını aktaran Çalımbay, şu sözleri sarf etti:

Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi.

"Süper Lig'den teklifler vardı ancak dönüş yapmadım"

Süper Lig'den de teklifler aldığını aktaran Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından doları dönüş yapamadım.

İran ekibinin teklifini kabul etmedi

Öte yandan Rıza Çalımbay bu süreçte en ciddi teklifi İran'ın Persepolis FC takımından aldığını kaydetti.

61 yaşındaki teknik adam, Persepolis'ten gelen bu teklifi reddettiğini bildirdi.