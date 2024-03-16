Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği dönem hakkında "Verilen sözler tutulmadı" dedi.

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Süper Lig’de sezona Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan, ardından Güneş’in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ile yola devam eden Beşiktaş, daha sonra kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay’la anlaşmıştı.

Kasım ayında Beşiktaş'ta göreve gelen ve 1 ay sonra yollarını ayıran tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlılar ile istediği sonuçları alamamıştı.

7 maçta 3 galibiyet elde eden Çalımbay, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 61 yaşındaki teknik adam, bu süreçte 1.43 puan ortalaması yakaladı.

"Verilen sözler tutulmadı"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta yaşadığı bu dönem hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ayrılık süreciyle ilgili Ekotürk TV'ye konuşan Çalımbay, şunları dedi:

Benim Beşiktaş'a bir kırgınlığım yok. Sadece verilen sözlerin tutulmaması, başka bir şey yok.

"Şu ana kadar ne söylediysem hepsi doğru"

Çalımbay ayrıca şu sözleri sarf etti: