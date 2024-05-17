Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri Beşiktaş'ta bu sezon 42 gün görev yapan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın yönetim şeklini eleştirerek "Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor. Onların arkasında olmuyor" dedi.

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Süper Lig'de bu sezon Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ın başına geçen ve siyah-beyazlı takımla 7 maça çıktıktan sonra alınan başarısız sonuçlar sonrası görevine son verilen Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalara imza attı.

21 Aralık 2023 tarihinde siyah-beyazlı takımdaki görevine veda eden deneyimli teknik adam, Kontraspor'a konuştu.

"Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor"

Çalımbay, sözlerine şu şekilde başladı:

Beşiktaş'a gittiğimiz zaman krizli bir yere gittik. Takımda kriz vardı. Bundan önce de Beşiktaş'a gittim, orada da kriz vardı. O zamanda da Beşiktaşlı olduğumuz için hiçbir şey söylemedik, direkt gittik ve görevimizi yaptık. İlkinde çok iyiydim. Namağlup ilerledik, sadece Galatasaray'a yenilmiştik. Ligin ikinci yarısında gitmiştim ve ligin ikinci yarısını lider bitirmiştik. Bu sezon tabii ki ben de ne olduğunu anlamadım. Çok üzüldüğüm ve unutamayacağım bir gün oldu. Ben oraya para için gitmedim. Beni çağırdılar ve gittim. Oraya gittiğimde olay farklı yerlere geldi. Futbol içinde her şey olabilir ama orada çok kırılıp, üzüldüğüm şeyler var. Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor. Onların arkasında olmuyor.

"Beşiktaş camiasına yakışmadı"

Kendisine maç sonunda tebligat geldiğini söyleyen Çalımbay, şunları dedi:

Beşiktaş camiasına yakışmadı. Ben olmuşum ya da bir başkası olsun kimseye yakışmaz. Böyle bir davranış olmamalıydı. Biz Beşiktaşlılarla devam edeceğiz diye söz verdiyseniz onu yapacaksınız. Ben ayrılmadan önce Lugano ile maç yaptık, yendik, geldik. En üzüldüğüm şey de ben maçtayken benim arkamdan tebligat gönderiyorlar.

"Elimizdeki oyuncularla en iyiyi yapmaya çalıştık"

Çalımbay, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bir takıma gidiyorsanız bir takımı 15 gün içinde istediğiniz seviyeye getiremezsiniz. Biz Beşiktaş'a gidip ilk antrenmana çıktığımızda 10'un üstünde sakat vardı. Onlarla çok uğraştık. Siz bize zaman vermez, sabretmezseniz olmaz. Bir antrenöre sabretmeniz gerekiyor. Benden sonra gelen arkadaş var. Benden fazla kaldı. Ben, o zamanı yakalayabilseydim, verdikleri sözü tutsalardı biz orada çok güzel şeyler yapabilirdik. Transfer yapabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyiyi yapmaya çalıştık.

"Çürük lafı biraz ağır"

"Samet Aybaba'nın oyunculara 'çürümüş takım' iması olmuştu. Buna ne dersiniz?" sorusunu Rıza Çalımbay, şöyle yanıtladı:

Benim ağırıma gitti. Ben de o takımla çalıştım. Bir oyuncu kötü oynayabilir, gününde olmayabilir. O oyuncuya çürük değil de hazır değil diyebilirsiniz. Çürük lafı biraz ağır.

"Oyunculara sahip çıkmaları gerekiyor"

"Taraftara mesajınız olur mu?" sorusuna ise Çalımbay, şu cevabı verdi:

Tabii ki birlik ve beraberlik en önemli şey. Oyunculara sahip çıkmaları gerekiyor. Güven vermeleri gerekiyor.

"Takım çalıştırmayı özledim"

Rıza Çalımbay son olarak takım çalıştırmayı özlediğini söyledi.