Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe yorumu: Çok zor bir maç olacak Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay maçın ardından haftaya oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. Çalımbay, "Önümüzde çok önemli bir maç var yukarılara tırmanabilmek için. Çok zor bir maç olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

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Süper Lig'in 14. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken ev sahibi Ankaragücü'nün golünü 21. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Beşiktaş'ın golünü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Müsabakanına ardından ise Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"Puan, puandır"

İkinci yarı iyi oynadıklarını söyleyen Çalımbay, şu sözleri sarf etti:

Puan, puandır. Özellikle deplasmanda ve Ankaragücü ligin en iyi takımlarından biri. Maça iyi başladık aslında. İkinci yarı gerçekten iyi oynadık. Pozisyonlarımızı bulduk ama keşke kazanabilseydik. 3 maç oldu 2 galibiyet 1 beraberlik var kendi adıma.

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçına değinen Çalımbay, şunları dedi:

Önümüzde çok önemli bir maç var yukarılara tırmanabilmek için. Çok zor bir maç olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

"Sakatlarımız dönünce her şey bizim için iyi olacak"

Kadrodaki eksiklere değinen Çalımbay, şu değerlendirmeyi yaptı: