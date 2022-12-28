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    Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı yorumu

    Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabakadan galip ayrılmayı amaçladıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 11:30
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    Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı yorumu

    Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası lige deplasmanda Kasımpaşa galibiyetiyle başladıklarını anımsattı.

    Düşme hattından uzaklaşmak için puan ve puanlara ihtiyaç duyduklarını belirten Çalımbay, "Aranın sonrası Kasımpaşa maçı çok önemliydi. Gerçekten çok iyi mücadele ettiğimiz maçlardan bir tanesi oldu ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık." dedi.

    "Tek düşüncemiz kazanmak"

    Çalımbay, puan cetvelinde bulundukları konumun farkında olduklarını AA'ya belirterek, "Ligde puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Galatasaray maçı bu açıdan çok önemli. Tabii ki Galatasaray iyi bir takım. Geniş bir kadroya sahip. Hepsinin farkındayız. Tabii ki onları izledik, analizlerimizi yaptık. Tek amacımız sahamızda maçı kazanmak. Tek düşüncemiz bu." diye konuştu.

    Galatasaray maçının hafta içine denk gelmesinin dezavantaj olduğunu dile getiren Çalımbay, Avrupa Kupası maçları nedeniyle bu duruma alıştıklarını söyledi.

    Rıza Çalımbay dan Galatasaray maçı yorumu #1


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