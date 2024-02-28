Rıza Çalımbay'dan Hüseyin Yücel'e yanıt: Kimseyle bir derdim yok

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10 Kasım 2023 tarihinde Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş'ın başına geçen teknik direktör Rıza Çalımbay, 42 gün görevde kaldığı ikinci döneminde Alanyaspor'a 3-1 kaybedilen maçın ardından siyah-beyazlı takıma veda etmişti.

22 Aralık 2023'te Beşiktaş'tan ayrılan ve bu tarihten itibaren görev yapmayan deneyimli teknik adam, yönetimle karşı karşıya kaldı.

"Çok selamlar"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından, Rıza Çalımbay'ı da etiketleyip, "Allahın selamını kuldan esirgeme hocam. Çok selamlar" şeklinde bir paylaşım yaptı.

"Kimseyle bir derdim yok"

Rıza Çalımbay ise Yücel'e hitaben, şu paylaşımda bulundu:

Benim adımı kullanarak bu zamana kadar yapılan açıklamaların çoğuna Beşiktaşlılığıma değer verdiğim için cevap vermedim. Fakat Hüseyin Yücel'in karakterime tamamen ters bir durumu bana yakıştırmasını kabul etmiyorum. Beşiktaş'ı ve beni karşı karşıya getirmek isteyen bu zihniyeti anlamış değilim. Gördüğüm herkese selam veririm ama görmediğim birinin selam vermediğim için bu platforma yazı yazması bana çok iyi niyetli gelmedi. Ben sonuna kadar Beşiktaşlıyım. Kimseyle bir derdim yok . Karakterimi ve kişiliğimi bilen bilir.