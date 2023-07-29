Rıza Çalımbay'dan Mauro Icardi yorumu Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın yeniden kadrosuna kattığı Mauro Icardi hakkında, "Geçen seneki gibi faydalı olabilir mi onu bilemem, zor olabilir. Çünkü artık herkes Icardi'nin neler yapabileceğini biliyor, daha fazla önlem alınacaktır artık onun için" dedi.

Sivasspor'da geçirdiği 4 yılın ardından görevine veda eden tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-beyazlı takımla Avrupa kupalarında mücadele eden ve bir de Türkiye Kupası zaferi yaşayan Çalımbay, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi.

60 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan'dan teklif aldığını söylerken, Arda Güler ve Mauro Icardi hakkında da açıklama yaptı.

"Artık herkes Icardi'nin neler yapabileceğini biliyor"

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'yle ilgili de ilginç tespitlerde bulunan Çalımbay, şu şekilde konuştu:

Icardi'nin taraftarla bütünleşmesi çok önemliydi. Birinci hedef lig olunca, Avrupa kupası oynamayınca oraya iyi konsantre oldular. Geçen seneki gibi faydalı olabilir mi onu bilemem, zor olabilir. Çünkü artık herkes Icardi'nin neler yapabileceğini biliyor, daha fazla önlem alınacaktır artık onun için. Onun yanına bir oyuncu daha alınması gerekebilir.

"Suudi Arabistan'dan teklif geldi ama hayır dedim"

Çalımbay yaptığı açıklamada, "Menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan'dan teklif geldi ama hayır dedim" sözlerini kullandı.

Sivasspor'da görevdeyken ise anlaşmasında Beşiktaş ve Milli Takım'dan teklif gelmesi halinde önünün açılacağının sözü verildiğini belirten Çalımbay, her iki yerden de teklif gelmediğini söyledi.

"Ligde şampiyon olabilirdik"

Çalımbay Sivasspor'u çalıştırdığı 4 yıllık dönemde en çok üzüldüğü dönemin pandemi öncesi süreci olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Sivasspor'u çalıştırırken içimde ukde olan şey; pandemide ilk yarıyı lider bitirmiştik. 3-4 oyuncu alabilseydik belki de o sezon ligde şampiyon olabilirdik.

"Milli Takım'da yerli hoca olması gerektiğini düşünüyorum"

Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Stefan Kuntz'un görev yapmasından bağımsız olarak A Milli Takım'da yerli hoca olmasını savunduğunu belirterek, şu sözleri sarf etti:

Orada bizlerden birisi olması gerekiyor yabancıdan ziyade. O eşofmanı giymek, İstiklal Marşı'nın bağıra bağıra söylemek çok önemli. Ligde yabancı arkadaşlarımız tabii ki gelip çalışabilir ama Milli Takım'da yerli hoca olması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası'na hep yerli hocalarla gittiğimizi görüyoruz.

"Bence tam zamanında gitti"

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili olarak ise Çalımbay, şu açıklamayı yaptı: