Rıza Çalımbay'dan Ole Gunnar Solskjaer açıklaması

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, Radyo Gol'e verdiği röportajda Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Beşiktaş'ın durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY VE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Çalımbay, Galatasaray'ın güçlü bir kadro kurduğunu ve arka arkaya şampiyonluklarla bunu perçinlediğini belirtti.

Geçmişte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iyi kadrolarla birkaç yıl boyunca üstünlük sağladığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Geçen sezon şampiyonluk yarışında yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray vardı. Bu sezon da benzer bir tablo var. Ancak Beşiktaş, iyi transferlerle bu yarışa dahil olabilir. Zor ama imkânsız değil." dedi.

"HER MAÇ TELAFİSİZ"

Beşiktaş'ın sezona iyi başladığını ancak sakatlıklar ve cezaların takımın performansını etkilediğini belirten Çalımbay, "Beşiktaş artık fazla puan kaybetmemeli. Ligin kopmadığını düşünüyorum ama her maç kritik. Galatasaray bile zorlanıyor. Beşiktaş'ın direnç göstermesi şart." ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULAR VE LİDERLİK SORUNU

Çalımbay, genç oyuncular Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu hakkında da konuştu. "Semih çok yetenekli bir oyuncu ama üzerine daha fazla düşülmesi gerekiyor. Genç oyuncular ilgisizlikle küstürülmemeli." diyen Çalımbay, Beşiktaş'taki en büyük eksikliğin ise lider bir oyuncunun olmaması olduğunu söyledi:

Bir lider oyuncu şart. Gençler hata yapar ama onları yönlendirecek biri lazım. Semih gibi oyuncular desteklenirse Arda Güler gibi yıldız olabilirler.

SOLSKJAER VE BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, "Takımı ve şehri tanıması zaman alacak. Bu süreçte uyum çok önemli. Solskjaer'in ekibinde Türk bir yardımcı olması faydalı olacaktır. Serdar Topraktepe’nin bu göreve devam etmesi doğru bir karar." dedi.

GALATASARAY'IN GİDİŞATI VE FENERBAHÇE

Galatasaray'ın dirençli bir oyun sergilediğini söyleyen Çalımbay, "Bu form grafiği mutlaka bir yerde düşecektir. Ancak diğer takımlar bu durumu değerlendiremezse fark açılır. Galatasaray'ın oyun sistemi sağlam, transferlerle daha da güçlenebilirler," dedi. Fenerbahçe içinse "Toparlanma sürecindeler. İstikrarı yakalayabilirler." ifadelerini kullandı.

"YERLİ TEKNİK ADAM OLMALIYDI"

Beşiktaş'ın teknik direktör seçiminde yerli bir isme yönelmesi gerektiğini belirten Çalımbay, "Sezon sonuna kadar bizlerden birini tercih etmeleri doğru olurdu. Kongre sonrası daha net bir karar alınabilirdi," dedi. Başkanlık seçimlerine ilişkin ise, "Mayısta yeni bir aday çıkacağına inanıyorum. Şu anki yönetim zor bir dönemde görev aldı. Kim göreve gelirse Beşiktaş için elinden geleni yapar." yorumunda bulundu.