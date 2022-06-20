Rıza Çalımbay'dan yabancı teknik adam sözleri

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, canlı yayında; transfer, Milli Takım ve yabancı kuralı konusunda konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, "Üç senedir üst üste Avrupa'ya gidiyoruz. Mükemmel bir iş başardığımızı düşünüyorum. En büyük hedeflerimden biri Avrupa'da devam etmek ve ülke puanını yukarı çekmek. Avrupa'nın en yaşlı takımlarından biriyiz, ancak kaliteli oyunculara sahibiz. Genç oyuncu alabilmek, biraz bütçe meselesi. Ajax'ın rezerv takımından beğendiğimiz bir oyuncu için bizden 50 milyon euro istediler." şeklinde konuştu.





"Fenerbahçe Jesus'u özel helikopterle aldı"

Süper Lig'deki teknik direktörlerin durumu için de konuşan deneyimli hoca, "Türkiye'de kaliteli antrenörler var. Nuri Şahin, Volkan Demirel de yeni yeni başlıyor. Yeni arkadaşlarımıza zaman vermek lazım. Diğerleri zaten tecrübeli. Yabancılar daha şanslı. Örneğin Fenerbahçe... Fenerbahçe hoca alıyor özel uçakla geliyor, helikopterle oteline gidiyor. Bu kadar lükse, abartmaya gerek yok. Öbür antrenörlere yazık. Yabancı geliyor, oyuncu istiyor ve alınıyor. Zengin takım, taraftarı var. Bunlar zaten ya şampiyon olacak ya da ikinci olacak. Yabancıların şansı bizden daha yüksek oluyor. Bizim hepimizin yabancı hocalardan eksiği yok, fazlamız vardır." dedi.





"Milli Takım'ın başında Türk olmalı"

Milli Takım ile görüşlerini aktaran Rıza Çalımbay, "Milli Takım ve Stefan Kuntz'u çok seviyorum. Ama Milli Takım'da yerli biri olmalı, bizlerden biri olmalı. Yabancıya karşı değilim. Beni, A Takım'a yabancı hoca aldı. Beşiktaş'ta 20 yıl bulundum, hiç yerli antrenörle çalışmadım. Hepsinde yabancıyla çalıştım. Sadece Milli Takım'la ilgili söylüyorum. Kulüp takımlarına yabancı antrenör gelebilir ve Türk futboluna da çok faydası olur. Milli Takım olayı bence çok farklı. Oynarken, forma giydiğinde, İstiklal Marşı'nda daha farklı oluyorsun." değerlendirmesini yaptı.

"Yabancı kuralı belirlenirken bize de sorulmalı"

Rıza Çalımbay, yabancı kuralı ile ilgili konuşurken, "Yabancı kuralı belirlenirken, biz hocaların fikirlerinin de alınması gerekir. Çünkü işi yapan ve oyuncularla yaşayan biziz." sözlerini kullandı.



