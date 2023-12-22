Rıza Çalımbay'ın ekim ayındaki sözleri gündemde: Bu kadro şampiyonluğa oynar Beşiktaş'ta görevine son verilen Rıza Çalımbay'ın ekim ayında söylediği iddialı sözler sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

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Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’a 3-1 yenilmesinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu kararın Rıza Çalımbay'ın daha fazla yıpranmaması adına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

"Bu kadroyu kurmazdım"

Rıza Çalımbay'ın basın toplantısında söylediği sözler ise olay olmuştu:

Sezon başında gelmiş olsaydım, bu takımın yarısını almazdım. Öyle yapmazdım. Bu duruma düşmezdi takım.

"Bu kadro şampiyonluğa oynar..." demişti

Taraftarlar ise Rıza Çalımbay'ın ekim ayında verdiği röportajı hatırlattı. Takımın başına geçmek istediğini belirten Rıza Hoca, "Bu kadro şampiyonluğa oynar." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir.



Beşiktaş'ın mevcut kadrosu, şampiyonluğa oynar. Ancak transferlerin yüzde 80-90'ı takıma hazır gelmemiş. Hazır gelmek çok önemli. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fiziki açıdan hazır olmayanlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne de şampiyonluktan kopar.

Neler yaptı?

Rıza Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinde 7 maça çıktı.

60 yaşındaki teknik adam, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet, 2 Avrupa maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.