Rıza Çalımbay'ın ilk sözleri: Çok mutluyum Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, katıldığı canlı yayında "Mutluyuz, şimdi elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

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Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta Bodo/Glimt'e kaybedilen maçın ardından genç çalıştırıcı Burak Yılmaz görevinden istifa etmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör kısa sürede belli oldu. Beşiktaş, son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdi.

Kariyeri boyunca yalnızca Beşiktaş'ta futbol oynayan ve 2005 yılında siyah-beyazlı takımda teknik direktörlük yapan Çalımbay, kendisi için resmi açıklamanın yapılmasının ardından TRT Spor'a konuştu.

"İşimiz kolay değil, zorluk yaşayabiliriz ama ben inanıyorum"

Çalımbay, sözlerine şu şekilde başladı:

Mutluyuz tabii ki, şimdi elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İşimiz kolay değil, zorluk yaşayabiliriz ama ben inanıyorum. Başta taraftara güveniyorum, taraftara çok güveniyorum. Onların da desteği, futbol arkadaşların da desteğiyle çok güzel yere geleceğiz.

"Elimizden gelen her şeyi göstereceğiz"

Deneyimli teknik adam, çalışma süresiyle ilgili gelen sorunun ardından, şu yanıtı verdi:

Zaman diye bir şey konuşmadık. Ne kadar çalışabilirsek çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi göstereceğiz.

"En çok taraftarlara ve futbolculara güveniyorum"

Rıza Çalımbay son olarak taraftara mesaj verdi ve şunları dedi: