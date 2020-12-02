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    Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif

    Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 12:57
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 13:06
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    Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif

    Sivasspor Kulübü, sabah saatlerinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu isimlerden birinin teknik direktör Rıza Çalımbay olduğu öğrenildi.

    Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu önemli maçta Çalımbay takımın başında yer alamayacak ve yardımcıları görevi üstlenecek.

    VILLARREAL MAÇINDA OLAMAYACAK

    Rıza Çalımbay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Rıza Çalımbay ın koronavirüs testi pozitif #1

    Sivasspor Kulübü sabah saatlerinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu isimlerden birinin teknik direktör Rıza Çalımbay olduğu öğrenildi.

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