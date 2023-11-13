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Rize Özel İdare ve Çayeli karşılaşmasında olay: Futbolcular oturma eylemi yaptı

Rize Özel İdare ve Çayeli karşılaşmasında olay: Futbolcular oturma eylemi yaptı B.A.L. karşılaşmasında Rize Özel İdarespor-Çayelispor maçı akıllarda kalacak bir protestoya sahne oldu. 80. dakikada geriye düşen ev sahibi ekip, gol öncesinde faul beklese de hakem oralı olmadı. Kararı beğenmeyen futbolcular oturma eylemi yaptı.