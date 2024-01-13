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Rize Stadyumu'nda taraftarlar, kar temizliğine destek oldu

Rize Stadyumu'nda taraftarlar, kar temizliğine destek oldu Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanacak olan Rizespor - Adana Demirspor maçı öncesi Rize Stadyumu’nda kar temizliği yapıldı.