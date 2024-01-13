Rize Stadyumu'nda taraftarlar, kar temizliğine destek oldu

İHA
Rize’de yoğun kar yağışı sonrasında bu akşam 19.00’da başlayacak olan Rizespor - Adana Demirspor maçının oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizleniyor.
Temizleme çalışmalarına stadyum görevlilerinin yanı sıra yeşil-mavili takımın taraftarları da eşlik etti.
Stadyum görevlileri hazırlıklı olacak
Saha zemini müsabaka saatine kadar tekrardan kar dolmaması için çabalayan stadyum görevlileri, yeni bir kar yağışı için de hazırlıklı olarak bekliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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