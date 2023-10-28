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Rize'de 2 dakikada iki tartışmalı pozisyon!

Rize'de 2 dakikada iki tartışmalı pozisyon! Galatasaray'ın Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında konuşulan iki pozisyon yaşandı.