Rize'de 2 dakikada iki tartışmalı pozisyon!

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmzılılar maçtan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Rize Stadı'nda oynanan kritik mücadelenin ikinci yarısında ise üst üste 2 tartışmalı pozisyonlar yaşandı.
Galatasaray'ın Sergio Oliveira ile bulduğu gol ve Rizespor'un ofsayt nedeniyle iptal edilen golü tartışma yarattı.
Rizespor, golden önce faul bekledi
Maçın 68. dakikasında ceza sahası yayının birkaç adım gerisinde bulunan Sergio Oliveira, Icardi'nin geriye doğru aktardığı tek pasın ardından sağ ayağında gelişine vurdu.
Ceza sahasında Emirhan'ın ayağına da çarpan top kaleci Gökhan'ın solundan ağlarla buluştu.
Bu golden önce ise Rizespor cephesi, Abdülkerim'in Olowoyin'e faul yaptığını ve golün iptal olması gerektiğini savundu.
İki dakika sonra Rizespor'un golü, geçersiz sayıldı
Müsabakanın 70. dakikasında ev sahibi ekibin atağında savunma arkasına sarkan Gustavo ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top uzak köşeden ağlarla buluştu.
Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı ve gol geçersiz sayıldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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