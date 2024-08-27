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Rizeli taraftarın isyanı kamerada: İrfan Can, Allah rızası için bizim kaleye geç

Rizeli taraftarın isyanı kamerada: İrfan Can, Allah rızası için bizim kaleye geç Rizespor - Fenerbahçe maçında Rizespor taraftarından ilginç bir istek: "İrfan Can, bizim kaleye geç!" O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.