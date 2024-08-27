Haber Merkezi
Süper Lig’in 3.haftasında Rizespor, evinde Fenerbahçe’yi ağırladı.
Fenerbahçe müsabakayı 16, 60, 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (K.K) attığı gollerle 5-0 kazandı.
"İRFAN BİZİM KALEYE GEÇ"
Gecenin şanssız ismi olan Rizespor kalecisi Gökhan Akkan’ın yediği goller sonrası ilginç anlar yaşandı.
Bir Rizespor taraftarı, Fenerbahçe’nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat’a seslenerek, “Sen bizim kaleye geç, Allah rızası için. Bizim kaleye geç. Vallahi geç.” dedi.
Bunun üzerine İrfan Can ise ‘Olmaz’ anlamında başını salladı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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