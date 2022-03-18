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Rize'nin stadında taraftarlar da zemini temizledi

Rize'nin stadında taraftarlar da zemini temizledi

Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam oynanacak olan Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi taraftarlar da kar temizliğine katıldı.