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    Rize'nin stadında taraftarlar da zemini temizledi

    Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam oynanacak olan Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi taraftarlar da kar temizliğine katıldı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 19:38
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    Rize'nin stadında taraftarlar da zemini temizledi

    Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

    Stadın zeminine örtülen branda erken saatte kaldırıldığı için zemin karla kaplandı.

    Rize’de yoğun kar yağışı sonrasında bu akşam 20.00’de başlayacak olan Karadeniz derbisinin oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizlendi.

    TARAFTARLAR DA TEMİZLİĞE KATILDI

    Temizleme çalışmalarına stadyum görevlilerinin yanı sıra yeşil-mavili takımın taraftarları da eşlik etti.

    Saha zeminin müsabaka saatine kadar temizlenmesi için çabalayan stadyum görevlileri, yeni bir kar yağışı için de hazırlıklı olarak bekliyor.

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    Rize nin stadında taraftarlar da zemini temizledi #6

    Rize nin stadında taraftarlar da zemini temizledi #7

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