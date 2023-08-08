Rizerpor'da Azubuike, çapraz bağlarından ameliyat olacak Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Azubuike’nin sakatlandığını ve çapraz bağlarından ameliyat olacağını açıkladı.

İHA

Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike’nin sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

"Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanmıştır"

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: