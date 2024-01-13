Rizespor, Adana Demirspor karşısında kazandı

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Serkan Damla yönetimindeki Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada tek gol çıkarken kazanan ikinci yarıda bulduğu golle ev sahibi takım oldu.
Karşılaşmada Rizespor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Attila Mocsi attı.
Rizespor, puanını 32 yaptı
Bu sonucun ardından Rizespor, 32 puana yükseldi. Adana Demirspor, 29 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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