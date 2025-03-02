Rizespor, Alanyaspor'a 3 attı! Ghezzal'ın golü maça damga vurdu

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Rizespor oldu.
RİZESPOR, GHEZZAL'LA ÖNE GEÇTİ
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanana karşılaşmada Rizespor'un ilk golünü 46. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti.
ALANYASPOR, EŞİTLİĞİ YAKALADI
Alanyaspor'da Andraz Sporar, 65. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.
RİZESPOR, YENİDEN ÖNDE
71'i gösterirken Rizespor'da Ali Sowe, takımının 2. golünü kaydetti ve ev sahibi yeniden öne geçti.
OLAWOYIN, SKORU BELİRLEDİ
Dakikalar, 85. gösterirken Ibrahim Olawoyin, Rizespor'un 3. golünü attı ve skoru belirledi.
MOCSI, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Öte yandan 75. dakikada sarı kart gören Attila Mocsi, gelecek hafta cezalı duruma düştü.
RİZESPOR, ART ARDA 2. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Rizespor, 33 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.
31 puanda kalan Alanyaspor ise 11. sırada konumlandı.
ALANYASPOR, GALATASARAY'I KONUK EDECEK
Süper Lig'de bir sonraki hafta Rizespor, Antalyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
GHEZZAL'DAN MÜTHİŞ GOL
Öte yandan sezon başında Beşiktaş'tan Rizespor'a transfer olan Ghezzal'ın 46. dakikada attığı gol maça damga vurdu.
Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ghezzal, pas verecek arkadaşını bulamayınca sol ayağının içiyle uzak köşeye enfes vurdu. Meşin yuvarlak direğe de çarparak filelerle buluştu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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