Rizespor - Antalyaspor maçı kar nedeniyle ertelendi

Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Yoğun kar yağışı altında başlayan mücadele 23. dakikada tatil oldu.

Rizespor-Antalyaspor maçı, 23. dakikada yoğun kar yağışı sebebiyle durdu.

MAÇ ERTELENDİ

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı üzerine oyuncular soyunma odasına gitti.

Zeminde yoğun kar birikimleri olması, zeminin futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi ve tipiye dönüşen kar nedeniyle maç, yarın saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.



