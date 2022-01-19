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    Rizespor - Antalyaspor maçı kar nedeniyle ertelendi

    Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Yoğun kar yağışı altında başlayan mücadele 23. dakikada tatil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 18:07
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    Rizespor - Antalyaspor maçı kar nedeniyle ertelendi

    Rizespor-Antalyaspor maçı, 23. dakikada yoğun kar yağışı sebebiyle durdu.

    MAÇ ERTELENDİ

    Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı üzerine oyuncular soyunma odasına gitti.

    Zeminde yoğun kar birikimleri olması, zeminin futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi ve tipiye dönüşen kar nedeniyle maç, yarın saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.

    Rizespor - Antalyaspor maçı kar nedeniyle ertelendi #1

    Rizespor - Antalyaspor maçı kar nedeniyle ertelendi #2


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