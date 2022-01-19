- Haberler
- Futbol Haberleri
- Rizespor - Antalyaspor maçı kar nedeniyle ertelendi
Rizespor - Antalyaspor maçı kar nedeniyle ertelendi
Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Yoğun kar yağışı altında başlayan mücadele 23. dakikada tatil oldu.
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 17:38
- Güncelleme : 19.01.2022 - 18:07
Rizespor-Antalyaspor maçı, 23. dakikada yoğun kar yağışı sebebiyle durdu.
MAÇ ERTELENDİ
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı üzerine oyuncular soyunma odasına gitti.
Zeminde yoğun kar birikimleri olması, zeminin futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi ve tipiye dönüşen kar nedeniyle maç, yarın saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.