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    Rizespor Başkanı: Bülent Uygun'la anlaşacağımızı düşünüyorum

    Sumudica ile yollarını ayıran Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor. Karadeniz ekibi, bir süredir boşta olan Bülent Uygun'la anlaşmak üzere.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 09:16
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    Rizespor Başkanı: Bülent Uygun'la anlaşacağımızı düşünüyorum

    Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

    Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile beklenen başarıyı yakalayamadıklarını, karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını hatırlattı.

    "ÖMEMLİ MESAFE KATETTİK"

    Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini dile getiren Kartal, "Amacımız takıma dokunuşu ile pozitif enerji sağlayacak biri ile çalışmak. Bu konuda kendilerine güvendiğimiz bazı isimlerle görüştük. Hepsi ile çok sıcak görüşmelerimiz oldu. Teknik direktör arayışımızda Bülent Uygun hocamız ile önemli mesafe katettik. Yarın yapılacak görüşmeler ile çok büyük bir aksilik çıkmazsa anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

    "HOCAMIZ ŞEHRİ TANIYOR"

    Bülent Uygun'un Rize kökenli olduğunu vurgulayan Kartal, "Hocamız şehri tanıyor. Biz de kendisine her türlü desteği vereceğiz. Yönetim olarak uyum içinde çalışan bir ekibiz. Hocamızın da takım içinde uyumu ve pozitif enerjiyi yakalayacağına yürekten inanıyoruz. Şimdi eleştiri zamanı değil. Elbette hataların farkındayız ama şimdi birlik olup yeniden ayağa kalkma ve yukarılara tırmanma zamanı." ifadelerini kullandı.

    Rizespor Başkanı: Bülent Uygun la anlaşacağımızı düşünüyorum #1

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