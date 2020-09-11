Rizespor Başkanı Hasan Kartal hakeme yüklendi

Kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, maç sonu açıklamalarında hakem Arda Kardeşler'e ağır sözler söyledi.

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı. Rizespor'un tek golünü Skoda atarken Fenerbahçe'nin golleri Gökhan ve Sosa'dan geldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, ateş püskürdü.

Maçın hakemi Arda Kardeşlere yüklenen Kartal, "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi?

Federasyon başkanının olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum.





"BU HAKEM DEĞİL BUNU SOKAKTAN BULUP GETİRMİŞLER"

Böyle hakem mi olur, bu hakemin bir daha sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün, yanlış yaptığımız zaman cezalandırılıyoruz desin. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım.

Bu hakem değil, bunu sokakta bulup getirmişler. Sezonun ilk maçı böyle oldu, TFF Başkanı bir yorum yapmadı ama yüzüne baktığında ne olduğunu anlıyorsun. Hiç saklanacak bir şey yok ki burada, en ufak bir şey yok." açıklamalarında bulundu.