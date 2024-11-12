Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'tan Trabzonspor maçı değerlendirmesi

İHA

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, 81 ilin takımlarıyla da kardeş takım olduklarını ancak Trabzon ile ayrı bir komşuluk duyguları ve sevgileri olduğunu belirtti.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, ligde beklenen seviyeye henüz ulaşamadıklarını, Trabzonspor maçının ise çıkış için çok önemli olduğunu vurguladı.

"KAZANAN TARAF BİZ OLDUK"

Kazanmanın yanında dostluğu ve kardeşliği de önemsediklerinin altını çizen Turgut, şu ifadeleri kullandı:

Sahada maçı kazanma adına çok çalıştık ve önemsedik. Yapmamız gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Sonunda kazanan taraf biz olduk.

"RİZESPOR BİZİM AŞKIMIZ VE SEVDAMIZDIR"

Turgut, Rizespor'un her kesim için büyük öneme sahip olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

Rizespor bizim aşkımız ve sevdamızdır. Trabzonspor maçı öncesi gerekli yerlere his takımı olduğumuzu tekrar hatırlatma gereği hissettik. Bu kez bunu biraz daha büyük harflerle söyledik. Rizelilerin, Rizespor severlerin daha güzel başarılar yaşaması gerektiğini ve buna layık olduğunu hatırlattık. Teknik ekip ve futbolcularımızla ayrı ayrı görüştük. Takımın birliği ve beraberliğini bir kez daha hatırlatınca ve silkelenince kendimize geldik. Sonuç da geldi. Bütün Rizespor camiası olarak yukarıya doğru bir adım atmış olduk.

"TRABZON BİZİM KOMŞUMUZ"

Dostluğu ve birlikteliği önemsediklerini vurgulayan Turgut, şu değerlendirmede bulundu: