Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasının hakem yorumları

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Süper Lig'in 18. hafta maçında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rize Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Rizespor'un golünü 38. dakikada kendi kalesine Gedson Fernandes kaydetti. Beşiktaş'ın golü 45+3. dakikada Ernest Muçi'den geldi.

Ozan Ergün'ün düdük çaldığı müsabakanın hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.

"YORUMA AÇIK BİR FAUL"

38. dakikada Rizespor'un golünden önce verilen faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Yoruma açık bir faul olduğunu düşünüyorum. Gedson bir açıdan bakıyorsunuz topu kurtarmış. Başka bir açıdan farklı görüyorsunuz. Ben hakemin bu kararını eleştirmem."

"STANDARTLARI İYİ DEĞİL"

Deniz Çoban: "Bu serbest vuruşun neticesinde gol oldu. O golün yükünü hakeme yükleyecek değilim. Ben devam etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hakem burada faul çalmış, hiç itiraz etmem ama 38. dakikaya kadar hakemin faul standardını koyarsam ortaya bunun da devam etmesi lazım. Ama ben bir hakeme buna nasıl çalarsın da demem."

"HAKEMİ ELEŞTİRMEM"

Bahattin Duran: "Ben de bu pozisyon için hakemi eleştirmem."

"TARTIŞMA BİTMEZ"

Rizespor'un 90+4. dakikada attığı golün iptali doğru mu?

Deniz Çoban: "Teknolojinin kullanıldığı ve teknolojiye güvenmekten başka çaremizin olmadığı pozisyonlar. Şöyle diyebiliriz futbol böyle bir oyun değil. Bir 1-2 santimle golün iptalini bir futbol izleyicisi olarak hoş karşılamayanlar olabilir ama teknoloji buna ofsayt diyorsa itiraz şansımız yok. Buraya insan elinin değdiği noktalar da var. Sistem topa vuruluş anını kendisi tespit ediyor, ofsaytı çiziyor fakat topa vuruluş anıyla ilgili sistemin hata yapma ihtimali var diye VAR hakemi de orayı bir defa kontrol ediyor. Buna itiraz etme şansımız yok. Sıfır hata arıyorsak yatırım yapıp çipli topa da geçmemiz lazım. Futbolda tartışma bitmez. Sistem buna ofsayt diyorsa ofsayttır."

"BUNLAR OLACAKTI"

Bülent Yıldırım: "VAR hakemlerimizin manuel olarak çizdiği çizgilere güvenmedik. TFF de buna çözüm olarak bu sistemi getirdi. Çok da para harcadılar. İlk geldiğinde böyle pozisyonların çıkacağını ve buna rahatsız olmamanız gerektiğini söyledik. Bu da onlardan bir tanesi."

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)