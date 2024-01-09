Rizespor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.
RizeStadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.
İlk 11'ler
Rizespor: Gökhan, Taha, Emirhan, Anıl, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
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