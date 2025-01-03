Rizespor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor'a konuk olacak.

Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Rizespor deplasmanında açacak.

Rize Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapacak.

İLK 11'LER

Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile