Rizespor, Bodrum FK deplasmanında galip geldi

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Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrum FK ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Rizespor oldu.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ali Sowe kaydetti.

RİZESPOR, ÜST ÜSTE 2. KEZ KAZANDI

İlhan Palut'un öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Rizespor, 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçti.

İsmet Taşdemir'in takımı Bodrum FK ise ligde 3 maç sonra mağlup oldu.

BODRUM FK, FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 10 çıkardı ve Bodrum FK ile aynı puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Bodrum, Fenerbahçe deplasmanında oynayacak. Rizespor ise haftayı BAY geçecek.