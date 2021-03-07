Rizespor, Bülent Uygun'u resmen açıkladı

Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Süper Lig ekibi Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

RİZESPOR RESMEN DUYURDU

Rizespor'un açıklaması şu şekilde: "Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz."0

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