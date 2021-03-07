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- Rizespor, Bülent Uygun'u resmen açıkladı
Rizespor, Bülent Uygun'u resmen açıkladı
Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 07.03.2021 - 14:31
Süper Lig ekibi Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
RİZESPOR RESMEN DUYURDU
Rizespor'un açıklaması şu şekilde: "Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz."0
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