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    Rizespor, Bülent Uygun'u resmen açıkladı

    Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 14:31
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    Rizespor, Bülent Uygun'u resmen açıkladı

    Süper Lig ekibi Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    RİZESPOR RESMEN DUYURDU

    Rizespor'un açıklaması şu şekilde: "Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz."0

    Rizespor, Bülent Uygun u resmen açıkladı #11

    Rizespor, Bülent Uygun u resmen açıkladı #2

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