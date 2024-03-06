Rizespor cephesi Galatasaray maçı öncesi iddialı

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Rizespor'u konuk edecek.
Mücadele öncesi ise iddialı konuşmalar gelmeye devam ediyor.
Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray maçı için çarpıcı sözler sarf etti.
"İstanbul deplasmanında kaybedilecek 3 puan var"
İşte İlhan Palut'un sözleri:
Kazanabilmek için sahaya çıkacağız. Galatasaray deplasmanı tabii ki de zor bir maç. Ligimizin en güçlü takımlarından bir tanesi ve ligin son haftalarına girerken taraftar gücünü de arkasına alarak Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda ilerliyorlar. Tabii ki de zor bir maç olacak ancak ama biz de orada mutlaka mücadelemizi vereceğiz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ancak mücadelemizi esirgemeyeceğiz. Top bize geldiğinde kişilikli, güzel bir futbol oynamaya çalışacağız. İstanbul deplasmanlarında kaybedilecek bir şey yok' derler, ona hiç katılmıyorum. Ortada bir 3 puan var ve biz bu 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Skor ne olursa olsun en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız.
Muammer de iddialı konuştu
Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un genç orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya da geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu.
Takım Avrupa için konsantre olmuş. Kayserispor galibiyeti bizi birbirimize daha çok kenetledi diye düşünüyorum. Bu hafta Galatasaray maçı var. Zor bir maç olacak. Galatasaray evinde kolay kolay kaybetmiyor. Ama biz şunun bilincindeyiz; biz birlikte oynayıp, birlikte mücadele ettiğimiz zaman bazı şeyleri başarabiliyoruz. İnşallah bunu bu Galatasaray maçında tekrardan göstereceğiz. Galatasaray maçına galibiyet almak için gidiyoruz.
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