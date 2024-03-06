Rizespor cephesi Galatasaray maçı öncesi iddialı

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Rizespor'u konuk edecek.

Mücadele öncesi ise iddialı konuşmalar gelmeye devam ediyor.

Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray maçı için çarpıcı sözler sarf etti.

"İstanbul deplasmanında kaybedilecek 3 puan var"

İşte İlhan Palut'un sözleri:

Kazanabilmek için sahaya çıkacağız. Galatasaray deplasmanı tabii ki de zor bir maç. Ligimizin en güçlü takımlarından bir tanesi ve ligin son haftalarına girerken taraftar gücünü de arkasına alarak Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda ilerliyorlar. Tabii ki de zor bir maç olacak ancak ama biz de orada mutlaka mücadelemizi vereceğiz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ancak mücadelemizi esirgemeyeceğiz. Top bize geldiğinde kişilikli, güzel bir futbol oynamaya çalışacağız. İstanbul deplasmanlarında kaybedilecek bir şey yok' derler, ona hiç katılmıyorum. Ortada bir 3 puan var ve biz bu 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Skor ne olursa olsun en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız.