Rizespor deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti Rizespor, Süper Lig 2. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Haber Merkezi

Süper Lig 2. haftasında Adana Demirspor, Rizespor'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Husniddin Alikulov ve 74. dakikada Ali Sowe atarken Adana Demirspor'un sayısı 90+8'de Yusuf Barasi'nin penaltı vuruşundan geldi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu sonuçla birlikte puanını 4'e yükselten Rizespor, ligdeki bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İkinci hafta sonunda da puansız kalan Adana Demirspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.