Rizespor, Emre Belözoğlu ile görüşüyor

Bülent Uygun ile yollarını ayıran Rizespor'da, Emre Belözoğlu sesleri yükseldi. Görüşmelerin sürdüğü ve epey bir ilerleme kaydedildiği öğrenildi.

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul temsilcisi Başakşehir'e konuk olacak Rizespor'da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla başladı.

İlk olarak Okan Buruk ile görüşen Rizespor, olumlu geri dönüş alamadı. Bunun üzerine yeni arayışlara girildi.

Karadeniz temsilcisi Emre Belözoğlu'nu gündeme aldı.





EMRE BELÖZOĞLU SICAK BAKIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ile anılan ve ayrıca Lazio teknik direktörü Sarri'nin ekibiyle adı anılan Emre Belözoğlu'nun da Rizespor'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu hafta Başakşehir'e konuk olacak Rizespor'da başkan Tahir Kıran ile Belözoğlu ile cuma günü bir görüşme gerçekleştirecek.





GÖKHAN GÖNÜL DE DEVREDE

Öte yandan Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde; Süper Lig'de bu sezon yaz transfer dönemin imza attığı Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül'ün de eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nu ikna etmeye çalıştığı bildirildi.