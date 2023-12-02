Rizespor, evinde Başakşehir'i yendi Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor, sahasında Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un ekibi Rizespor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan ve 5 gole sahne olan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Rizespor oldu.

İlk yarıda 4 gol atıldı

Başakşehir, 6. dakikada Krzysztof Piatek ile 1-0 öne geçti. Rizespor'da Ibrahim Olawoyin, 12'de durumu 1-1 yaptı. Karadeniz temsilcisi Dal Varesanovic ile 17. dakikada öne geçti. Başakşehir, Jerome Opoku'nun 45+1'de attığı golle soyunma odasına 2-2 ile gitti.

Olawoyin üç puanı getirdi

Karşılaşmanın ilk yarısında 4 gol atılırken, ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı. Rizespor'da sahneye 90+2'de Ibrahim Olawoyin çıktı ve takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Rizespor, 21 puana çıktı

Bu sonucun ardından Rizespor, 21 puana yükseldi. Başakşehir, 12 puanda kaldı.

Rizespor, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.