Rizespor, evinde Kayserispor'u yendi Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.

Rize Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan ikinci yarıda bulduğu gollerle ev sahibi takım Rizespor oldu.

Yeşil-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri; 62. dakikada frikikten Jonjo Shelvey, 81. dakikada Altin Zeqiri ve 90. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.

Burak Yılmaz, kırmızı gördü

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Rizespor tribünleriyle tartışması sonrası 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Rizespor, 5 maç sonra kazandı

5 maç sonra galibiyete uzanan Rizespor, puanını 39'a yükseltti.

Burak Yılmaz yönetiminde ilk kez kaybeden Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Gelecek hafta Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kayserispor ise Hatayspor'u konuk edecek.