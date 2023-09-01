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Rizespor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti Abone Olun

Rizespor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonlandı.

ensonhaber.com Süper Lig'in 4. haftasında, Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayan Rizespor-Fatih Karagümrük karşılaşmasını hakem Murat Erdoğan yönetti. Rizespor zirvede Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Rizespor bu sonuçla, 7 puan ve maç fazlasıyla ligin zirvesine yükseldi. İlk yarı 14. dakikada Benhur Keser’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Zeqiri'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı. 16. dakikada Zeqiri’nin ara pasında kaleci Dituro ile karşı karşıya kalan Benhur Keser'un şutu kaleyi bulmadı. 21. dakikada sağ kanattan Muhammet Taha’nın ortasında ceza sahası içinde Olawoyin’in kafa vuruşunda top dışarı gitti. 45. dakikada Adnan Uğur’un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi. 45+1. dakikada Mithat Pala’nın sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Dal Varesanovic topu ağlara gönderdi. 1-0 İkinci yarı 52. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Gustavo’nun ortasında Altin Zeqiri’nin vuruşunu kaleci Dituro kurtardı. 62. dakikada Olawoyin’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Dituro topu kontrol etti. 63. dakikada Mithat Pala’nın pasında ceza sahası içinde Altin Zeqiri’nin şutu az farkla auta çıktı. 69. dakikada Salih Dursun’un ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun’un kafa vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi. 76. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Salih Dursun’un vuruşu az farkla dışarı gitti.

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