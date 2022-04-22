Rizespor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

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18' Miguel Crespo'nun çıkarken yaptığı pas hatası sonrası top Tyler Boyd'da kaldı. Rizespor bu şansı etkili değerlendiremedi.

14' Fenerbahçe yine Rossi ile geldi. Rossi'nin sol kanattan çevirdiği topta Eren Albayrak, son anda kademeye girdi.

13' Fenerbahçe sol kanatta Ferdi ile geldi. Genç oyuncunun çizgiye inip yaptığı orta Rossi ile buluşmadan önce savunma araya girdi.

9’ Gol… Rizespor 0-1 Fenerbahçe (Rossi)

6' Fenerbahçe sol kanattan İrfan Can ile gelmek istedi. Boyd savunmasına yardımcı olarak topu kazandı.

3' Maçta gerginlik sürüyor. Eren Albayrak'ın İrfan Can'a yaptığı hareket sonrası sözlü atışma yaşandı.

2' Fenerbahçe etkili geldi. Rossi'nin sol kanattan getirdiği topta Zajc'ın vuruşu kalecide kaldı.

1' Maçın henüz 35. saniyesinde Fabricio Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

1' Fenerbahçe maçın hemen başında gole yaklaştı. Serdar Dursun yakın mesafeden vurdu. Top kalecide.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'a konuk oluyor. Rize'nin stadında oynanan haftanın açılış müsabakası, saat 20.30'da başladı.

Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun