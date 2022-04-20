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    Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Peki Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Rizespor-FB maçı bilet fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 16:03
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    Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda nefes kesen karşılaşmalara sahne olan 33. hafta geride kaldı ve perde 34. hafta ile yeniden açılıyor.

    Ligde 62 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 34. hafta açılış maçında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    Sarı lacivertliler, küme düşme hattında bulunan Rizespor'u da yenip 3 puanı hanesine yazdırmayı ve yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

    Bu sonucun ardından ligde üst üste 5. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Fenerbahçe puanın

    30 puanla 18. sırada bulunan teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki yeşil-mavililerin ise ligde kalmak için kazanmaktan başka çaresi yok.

    İki takımın taraftarları, Rizespor - Fenerbahçe maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Takımını sahada desteklemek isteyenler ise Rizespor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını sorguluyor.

    Peki Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rizespor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte Rizespor - FB karşılaşmasının detayları...

    Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Rizespor - Fenerbahçe maçı, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

    Futbolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı, şifreli olarak izleyebilecek.

    Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları #1

    Rizespor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları

    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı.

    • Protokol - ₺500,00
    • Vip - ₺350,00
    • Maraton - ₺150,00
    • Kapalı - ₺100,00
    • Kale Arkası - ₺75,00

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