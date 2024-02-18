Rizespor - Fenerbahçe maçına damga vuran an! Top çamura takıldı Fenerbahçe'nin Rizespor'u 3-1 yendiği Süper Lig maçın son dakikalarında Karadeniz ekibinin atağında topun çamura saplanması mücadelenin kırılma anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe, Rize Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe, 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikada Edin Dzeko ve 90+2'de İrfan Can Kahveci ile bulduğu goller ile maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Rizespor'un tek golü ise 27. dakikada Martin Minchev'den geldi.

Zemin futbolcuları zorladı

Yoğun bir yağmur yağışı altında oynanan müsabakada elverişsiz saha koşulları birçok pozisyonda iki takımın da oyuncularını bir hayli zorlarken müsabakanın ikinci yarısında enteresan bir an yaşandı.

Top çamura takıldı

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Rizespor atağında sol iç kulvardan savunma arkasına sarkan Zeqiri yerden ortaladı, ceza sahasında zeminin ağır bölgesine takılan top durdu.

Ardından Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada büyük yankı bulurken, bu an maçın kırılma anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)