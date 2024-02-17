Rizespor - Fenerbahçe maçında zemin tartışma konusu oldu Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçındaki stadyumun zemini sosyal medyada gündem oldu. Şiddetli yağışın olduğu Rize'de stat zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması tartışma yarattı.

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Süper Lig'in 26. haftasında üst sıraları hedefleyen Rizespor ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Hakem Arda Kardeşler'in düdük çaldığı müsabaka Rize Stadyumu'nda oynandı.

Bu mücadeleye ise sahada oynanan oyundan çok stadyumun zemini damgasını vurdu.

Oyuncular, sakatlık tehlikesi yaşadı

Günlerdir yoğun yağışın devam ettiği Rize'de yağmurdan etkilenen zeminin kötü görüntüsü sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.

Maç boyunca sakatlanmamak adına büyük uğraş veren oyuncular, zor anlar yaşadı.

Futbolseverler, maçın oynanması gerektiğini savunurken zemine eleştirlerde bulundu.

Neler yaşanmıştı?

Rizespor - Fenerbahçe maçı öncesinde yağan yoğun yağmur sebebiyle hakem heyeti maçın oynanıp oynanmayacağını tahlil etmek için zemini kontrol etti.

Önce topun zemin üzerindeki ilerleyiş hızını kontrol eden hakem Arda Kardeşler ve yardımcıları, daha sonra sahanın belirli bölgelerinde topu havadan yere atarak sekme hızını kontrol etti.

Yapılan çeşitli testlerin ardından zeminde bazı bölgelerin temizlenmesini isteyen hakem ekibi, saha koşullarının futbol oynamak için elverişli olduğuna karar verdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)