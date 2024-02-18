Rizespor-Fenerbahçe maçının hakem yorumları Fenerbahçe'nin Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın hakemi Arda Kardeşler'in kararları, beIN Trio ekibi tarafından yorumlandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'nin Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın hakemi Arda Kardeşler'in kararları, beIN Trio ekibi tarafından yorumlandı.

beIN Trio yorumcuları, Rizesporlu oyuncular Muammer, Shelvey, Akintola ve yedek kulübesindeki Halil İbrahim Pehlivan için kırmızı kart yorumu yaptı.

Muammer ile Symanski'nin pozisyonu

Muammer'in Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart verilmesi doğru mu?

Bülent Yıldırım:

Hakem Arda Kardeşler çok tecrübeli olmasına rağmen, olay yerinden gözünü topun atıldığı yere kaydırdı. Ne olduğunu görmedi. Oradaki temasa ilişkin belki bilgi geldi. Bir de oyuncuya avantaj işareti yaptı. Hiç hoş değil. Avantaj falan vermedin, korner verdin. Bu sınırda bir giriş. Çok kuvvetli. Ortada top yok. Hakem kartı çok geç çıkardı. Muammer art niyetim yok diyor ama öyle mi? Ortada top falan yok. Hakem topa bakıyor. Çok yukarıdan geldi. Tam bileğe otursa yüzde yüz kırmızı kart diyeceğim. Hakem kırmızı kart gösterse asla hayır demem. Acımasızlık var, yukarıdan taban gösteriyor, kuvvetli indiriyor ayağını, iyi niyet hiç yok, topla oynama şansı hiç yok. VAR tekniği açısından bakınca, elimdeki görüntüler yüzde 100 kırmızı kart olduğunu, hakem çağırınca yüreğini yumruk yemiş gibi bir görüntü değil. Bu sahada kırmızı kart. Arda Kardeşler, ama ekipten ama buradan ayıktırıp sarı kart gösterttiler. Muammer sarıya itiraz ediyor, hakem kırmızı kart gösterse kimse bir şey diyemez. Hakem bunu görse kırmızı kart gösterir.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"Sarı kart gerekiyor"

Krunic'in Olawoyin'e müdahalesinde sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Sarı kart gerekiyor, dirsek geliyor. Elimdeki görüntüden yüzde 100 sarı kart da diyemiyorum."

Deniz Çoban: "Kolunu tam koydu da geldi diye göremiyorum. Geldiyse sarı kart."

Fırat Aydınus: "Krunic diğer ayağıyla bir müdahalede bulunuyor. Burada bir müdahale var."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"Net sarı olmalı"

42. dakikada Syzmanski, Shelvey'nin müdahalesiyle yerde kalıyor, kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Shelvey arkadan dalıp rakibini süpürüyor. Bu normal bir kayış mı, topla oynamak kurtarır mı? Topa değsin değmesin fark etmez, benim bileğim araya sıkıştı mı? Shelvey sarı kart görmeli."

Deniz Çoban: "Burada sarı kart olmalı. Topa küsürat temas Shelvey'i kurtarmaz. Topa temas, oyuncuyu düşürdükten sonra. Sarı kartı daha doğru bulurum."

Bahattin Duran: "İlk açıdan seyredince yüzde yüz sarı kart. Kontrolsüz hareket. Net sarı kart benim için."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"Mert Hakan masumdu"

Maçın son anlarındaki gerginlikte hakemin verdiği kararlar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Oosterwolde'yi takip edin. Mert Hakan hiç yok olayda. Oosterwolde geldi, Mert Hakan araya giriyor. Rizesporlu oyuncular itiyor, itiyor, 'yapmayın' diyor. Mert Hakan Oosterwolde'yi korumaya çalışırken içeri giren Rizesporlu Halil İbrahim Pehlivan, net kırmızı kartlık hamle yaptı. Mert Hakan'ın boğazından tuttu, itti, süpürdü, çekti. Güzel kardeşim görülüyor, bunu herkes görüyor. Halil İbrahim kırmızı kart görmeliydi."

Deniz Çoban: "Halil İbrahim Pehlivan kırmızı kartlık hareket yapıyor. Neden VAR devreye girmiyor."

Bülent Yıldırım: "Oosterwolde Adana'da dayak yedi biliyorsunuz, 'Eldeki görüntüler net değil' denmişti. Oyun alanına girdi, oyunun asli unsuru. Boğaz tutuyor, boğazdan itiyor. Niye? Bilmiyorum. Bir tek sarı kartla götürdü şurayı, Mert Hakan gördü. O da yanlışıydı. Mert Hakan masumdu."

Bahattin Duran: "Halil İbrahim Pehlivan'ın oyundan ihracı gerekiyordu. Mert Hakan'ın namı var diye..."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)