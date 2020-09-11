Rizespor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

18' Fenerbahçe, Mame Thiam ile gole yaklaştı. Frey'in ortasına Thiam'ın ön direkte yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı.

14' Luiz Gustavo'nun pasında topla buluşan Deniz Türüç sol ayağıyla yerden gelişine bir vuruş yapıyor ve top yandan auta gidiyor.

12' Caner Erkin'in sol taraftan ceza sahasına doğru yaptığı ortayı Selim Ay karşılıyor ve topu uzaklaştırıyor.

9' Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin'in ortasında Braian Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kalıyor ama ondan önce kalkan ofsayt bayrağı var.

7' Sol taraftan Mykola Morozyuk'un kullandığı kornerde Morozyuk'un ortası kaleci Altay Bayındır'da kalıyor.

3' Sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda yaptığı ortasını Milan Skoda ön direkte karşılayıp topu uzaklaştırıyor.

1' Maç başladı.

Kadrosuna kattığı isimlerle transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, sezonu Rizespor deplasmanında açıyor.

Rizespor'un stadında oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

SÜPER LİG'DE 39. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı.

Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

RİZE'DE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Rizespor takımları yarın karşılaşacakları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı.

Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Rizespor ise 23 gol attı.