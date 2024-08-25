Rizespor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: RİZESPOR 0-1 FENERBAHÇE
15' Fenerbahçe sağ kanattan Tadic'le geldi. Fred'in önüne bıraktığı pası Fred driblingle sürerek uzaktan harika bir şutla golü buldu.
15’ Gol… Rizespor 0-1 Fenerbahçe (Fred)
13' Tadic'in kullandığı serbest vuruş defanstan sekip Syzmanski'nin önüne düştü. Sebastian Szymanski'nin şutu farkla dışarı çıktı.
12' Fenerbahçe sol kanattan tehlikeli geldi. Maximin'e yapılan faul sonucu Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.
11' Maximin sağ kanatta 2 oyuncunun arasında yerde kaldı. Karar faul!
10' Rizespor sağ kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasının 1 metre dışından şut çeken Akintola golü bulamadı. Top dışarıda!
9' Alexander Djiku için sağlık ekibi oyunda!
8' Rizespor sağ kanattan tehlikeli geldi ceza sahası içine Akintola'ya atılan pası oyuncu kontrol edemedi.
7' Djiku yerde faul bekliyor!
6' Rizespor'un savunma arkasına attığı pası kademede Çağlar engelledi.
6' Maximin'in sol kanattan ceza sahasına ortası Rizespor defansı tarafından karşılandı.
5' Rizespor sol kanattan geldi açılan ortayı kaleci kontrol etti.
5' Rizespor'un serbest vuruşu Oosterwolde tarafından karşılandı.
4' Sarı Kart Fred!
4' Rizespor sağ kanattan geldi. Oosterwolde'nin yaptığı faul sonucu Rizespor sağ kanattan serbest vuruş kazandı.
3' Szymanski kendi sahasında yerde kaldı. Karar faul!
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Rize Stadı'nda saat 21.45'te başlayab müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko
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