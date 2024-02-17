Rizespor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Rize Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Rizespor: Tarık, Mocsi, Emirhan, Hojer, Benhur, Shelvey, Olawoyin, Muammer, Akintola, Taha, Minchev
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