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    Rizespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Rizespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 08:43
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 08:43
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    Süper Lig'de 2020-21 sezonu bugün başlıyor...

    Kadrosuna kattığı isimlerle transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, sezonu Rizespor deplasmanında açıyor.

    Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.  Saat 20:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Selim, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Vetrih, Baiano, Boldrin, Michalak, Skoda

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar Aziz, Caner, Ferdi, Ozan, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam

    Rizespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #1

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