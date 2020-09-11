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Rizespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 08:43
- Güncelleme : 11.09.2020 - 08:43
Süper Lig'de 2020-21 sezonu bugün başlıyor...
Kadrosuna kattığı isimlerle transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, sezonu Rizespor deplasmanında açıyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Saat 20:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Selim, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Vetrih, Baiano, Boldrin, Michalak, Skoda
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar Aziz, Caner, Ferdi, Ozan, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam