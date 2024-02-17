Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Rize Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Mucadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü. Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Rizespor: Gökhan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.
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