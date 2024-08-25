Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Rizespor'un stadında saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.
Rize'deki maç öncesi iki takımın da ligde 4'er puanı bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Aliqulov, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Zeqiri, Varesanovic, Akintola, Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri
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